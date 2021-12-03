Бразильский специалист отказался тренировать "Динамо"

У Феррейры есть более интересные предложения.

Главный тренер "Палмейраса" Абель Феррейра, интерес к которому приписывали киевскому "Динамо", решил отклонить предложение украинского клуба.

Как сообщает портал UOL, 42-летний бразильский специалист даже не вел переговоры с "Динамо", потому что ним интересуется "Лидс", который в ближайшее время покинет Марсело Бьелса. Также Феррейра имел предложения от "Фенербахче", "Бордо" и ряда арабских клубов.

За два сезона Феррейра вместе с "Палмейрасом" дважды выигрывал Кубок Либертадорес, главный клубный турнир в Южной Америке.

"Динамо" начало поиски нового главного тренера, потому что не исключен вариант, что Мирча Луческу примет предложение возглавить сборную Румынии.

30 ноября свой пост покинул Мирел Радой, у которого истек срок контракта с Федерацией футбола Румынии. В отборе на ЧМ-2022 румыны заняли третье место в своей группе и не попали даже в плей-офф квалификации. Выше их финишировали представители Германии и Северной Македонии.

Как ранее сообщал "Телеграф", Луческу остался недоволен судейством в матче Лиги чемпионов против "Баварии" (1:2).