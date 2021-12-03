Бразильський фахівець відмовився тренувати "Динамо"

У Феррейри є цікавіші пропозиції.

Головний тренер "Палмейрасу" Абель Феррейра, інтерес до якого приписували київському "Динамо", вирішив відхилити пропозицію українського клубу.

Як повідомляє портал UOL, 42-річний бразильський фахівець навіть не вів переговори з "Динамо", бо ним цікавиться "Лідс", який найближчим часом залишить Марсело Б’єлса. Також Феррейра мав пропозиції від "Фенербахче", "Бордо" та низки арабських клубів.

За два сезони Феррейра разом із "Палмейрасом" двічі вигравав Кубок Лібертадорес, головний клубний турнір у Південній Америці.

"Динамо" розпочало пошуки нового головного тренера, бо не виключено варіант, що Мірча Луческу прийме пропозицію очолити збірну Румунії.

30 листопада свою посаду залишив Мірел Радою, у якого закінчився термін контракту з Федерацією футболу Румунії. У відборі на ЧС-2022 румуни посіли третє місце у своїй групі та не потрапили навіть у плей-офф кваліфікації. Вище їх фінішували представники Німеччини та Північної Македонії.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Луческу залишився незадоволеним суддівством у матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" (1:2).