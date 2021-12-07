"Шахтеру" предстоит сыграть против "Шерифа" без пяти игроков основы

У донецкого клуба большие кадровые проблемы перед "Шерифом".

Донецкий "Шахтер" на своей странице клуба в твиттере опубликовал заявку команды на матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Шерифа".

В список на игру не вошли защитник Марлон, полузащитники Тарас Степаненко, Алан Патрик, Педриньо и нападающий Лассина Траоре, который уже долго травмирован.

Зато попал в заявку на игру форвард Жуниор Мораес, который в последний раз выходил на поле еще 17 апреля.

Матч "Шахтер" — "Шериф" пройдет во вторник, 7 декабря на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи — в 22.00.

Накануне последнего тура донецкий клуб потерял все шансы на продолжение борьбы в еврокубках следующей весной. В случае победы "Шахтер" наберет 4 очка и все равно останется на последнем месте. У "Шерифа" перед данной игрой шесть баллов в активе.

Как ранее сообщал "Телеграф", один из лидеров "Шахтера" принял решение покинуть клуб в зимнее трансферное окно. А вот Марлон по итогам нынешнего сезона вошел в десятку лучших игроков мира по проценту точных перед в среднем за матч с показателем 95,7 процента.