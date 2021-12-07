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"Шахтар" зіграє проти "Шерифа" без п’яти гравців основи

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Педріньйо Новина оновлена 07 грудня 2021, 12:01
Педріньйо

Донецький клуб має великі кадрові проблеми перед "Шерифом".

Донецький "Шахтар" на своїй сторінці клубу у твіттері опублікував заявку команди на матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Шерифа".

До списку на гру не увійшли захисник Марлон, півзахисники Тарас Степаненко, Алан Патрік, Педріньо та нападник Лассіна Траоре, який вже давно травмований.

Натомість потрапив у заявку на гру форвард Жуніор Мораєс, який востаннє виходив на поле ще 17 квітня.

Матч "Шахтар" — "Шериф" пройде у вівторок, 7 грудня на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок зустрічі – о 22.00.

Напередодні останнього туру донецький клуб втратив усі шанси на продовження боротьби в єврокубках наступної весни. У разі перемоги "Шахтар" набере 4 очки та все одно залишиться на останньому місці. У "Шерифа" перед цією грою шість балів в активі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", один із лідерів "Шахтаря" прийняв рішення покинути клуб у зимове трансферне вікно. А ось Марлон за підсумками нинішнього сезону увійшов до десятки найкращих гравців світу за відсотком точних перед у середньому за матч із показником 95,7 відсотка.

Теги:
#ФК Шахтар #Ліга чемпіонів #ФК Шериф
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