"Дурачка мог бы сыграть": Усик иронично высказался о своей роли в кино (видео)

Именитый боксер готов к новым вызовам.

Украинский боксер Александр Усик, который все еще может провести свой следующий бой с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте, рассказал, что мог бы попробовать себя в кино.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале Parimatch Ukraine.

Непобедимый чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF отметил, что мог бы сыграть роль и в драме, и в комедии. Кроме того, боксер заявил, что ему бы наверняка удалась роль "шизанутого дурачка".

"Потенциал в кино? Конечно. Вообще нескромный ответ. Я бы попробовал себя в разных ролях. Я бы мог драму сыграть. Я не шучу. Мог бы комедию сыграть. Дурачка мог бы сыграть хорошо, прямо шизанутого-шизанутого. Но в конце фильма оказалось бы, что я играю и весь этот сценарий я придумал. А я типа в дурке", – заявил Усик.

Смотрите полную версию интервью:

Отметим, на данный момент Александр отдыхает и набирается сил. Планируется, что весной 2022 года он проведет бой-реванш с британцем Энтони Джошуа, однако не исключаются и другие варианты развития событий. AJ ради хороших денег может пойти на уступки и разрешить Александру провести для начала поединок с небитым Тайсоном Фьюри.

Напомним, Усик стал чемпионом в супертяжелом весе осенью 2021 года, победив единогласным решением судей Джошуа.