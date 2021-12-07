"Дурачка міг би зіграти": Усик іронічно висловився про свою роль у кіно (відео)

Іменитий боксер готовий до нових викликів.

Український боксер Олександр Усик, який все ще може провести свій наступний бій з Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу у гевівійті, розповів, що міг би спробувати себе у кіно.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі Parimatch Ukraine.

Непереможний чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF зазначив, що міг би зіграти роль і в драмі, і в комедії. Крім того, боксер заявив, що йому, напевно, вдалася б роль "шизанутого дурника".

"Потенціал у кіно? Звичайно. Взагалі нескромна відповідь. Я спробував би себе в різних ролях. Я б міг драму зіграти. Я не жартую. Міг би комедію зіграти. Дурня міг би зіграти добре, прямо шизанутого-шизанутого. Але в кінці фільму виявилося, що я граю і весь цей сценарій я вигадав. А я типу в божевільні", — заявив Усик.

Дивіться повну версію інтерв’ю:

Зазначимо, зараз Олександр відпочиває і набирається сил. Планується, що навесні 2022 року він проведе бій-реванш з британцем Ентоні Джошуа, проте не виключаються й інші варіанти розвитку подій. AJ заради хороших грошей може піти на поступки та дозволити Олександру провести для початку поєдинок з небитим Тайсоном Ф’юрі.

Нагадаємо, Усик став чемпіоном у суперважкій вазі восени 2021 року, перемігши одноголосним рішенням суддів Джошуа.