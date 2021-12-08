Укр

Ветеран "Шахтера" сообщил, что не удалось команде в матче против "Шерифа"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Сергею Кривцову и команде так и не удалось добиться победы Новость обновлена 08 декабря 2021, 08:34
Сергею Кривцову и команде так и не удалось добиться победы

Все говорят о втором мяче, который команда так и не забила

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов после ничьей в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Шерифа" (1:1) рассказал, что не удалось сделать команде, чтобы добиться положительного результата во вторник.

"Шахтер" еще в первом тайме должен был все заканчивать. В подобных матчах второй мяч решает практически все. Это единственное, что нам не удалось: забить второй мяч. Думаю, потом мы бы спокойно довели дело до победы, да и еще забили третий мяч, может, и больше. Но в итоге мы не реализовали столько моментов, а "Шериф" использовал свой чуть ли не единственный шанс.

После перерыва в наших головах была не просто уверенность, а самоуверенность. Многие начали тащить одеяло на себя, из-за этого было много обрезок. А в подобных ситуациях на защиту ложится очень большая ответственность, и в концовке мы не справились", — цитирует Кривцова официальный сайт турнира.

Ранее главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби был недоволен вопросами журналистов после игры, а также высказал свое мнение касательно справедливого исхода противостояния.

Теги:
#ФК Шахтер #Лига Чемпионов #Сергей Кривцов #ФК Шериф
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