Ветеран "Шахтаря" повідомив, що не вдалося команді у матчі проти "Шерифа"

Усі говорять про другий м’яч, який команда так і не забила

Захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов після нічиєї у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Шерифа" (1:1) розповів, що не вдалося зробити команді, щоб досягти позитивного результату у вівторок.

"Шахтар" ще в першому таймі мав усе закінчувати. У таких матчах другий м’яч вирішує практично все. Це єдине, що нам не вдалося, — забити другий м’яч. Думаю, потім ми б спокійно довели справу до перемоги, та ще й забили третій м’яч, може, й більше. Але в результаті ми не реалізували стільки моментів, а "Шериф" використав чи не єдиний шанс.

Після перерви у наших головах була не просто впевненість, а самовпевненість. Багато хто почав тягнути ковдру на себе, через це було багато обрізок. А в подібних ситуаціях на захист лягає дуже велика відповідальність, і наприкінці ми не впоралися", — цитує Кривцова офіційний сайт турніру.

Раніше головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі був незадоволений питаннями журналістів після гри, а також висловив свою думку щодо справедливого результату протистояння.