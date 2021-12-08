Рус

Ветеран "Шахтаря" повідомив, що не вдалося команді у матчі проти "Шерифа"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
41
Сергію Кривцову та команді так і не вдалося досягти перемоги Новина оновлена 08 грудня 2021, 08:34
Сергію Кривцову та команді так і не вдалося досягти перемоги

Усі говорять про другий м’яч, який команда так і не забила

Захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов після нічиєї у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Шерифа" (1:1) розповів, що не вдалося зробити команді, щоб досягти позитивного результату у вівторок.

"Шахтар" ще в першому таймі мав усе закінчувати. У таких матчах другий м’яч вирішує практично все. Це єдине, що нам не вдалося, — забити другий м’яч. Думаю, потім ми б спокійно довели справу до перемоги, та ще й забили третій м’яч, може, й більше. Але в результаті ми не реалізували стільки моментів, а "Шериф" використав чи не єдиний шанс.

Після перерви у наших головах була не просто впевненість, а самовпевненість. Багато хто почав тягнути ковдру на себе, через це було багато обрізок. А в подібних ситуаціях на захист лягає дуже велика відповідальність, і наприкінці ми не впоралися", — цитує Кривцова офіційний сайт турніру.

Раніше головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі був незадоволений питаннями журналістів після гри, а також висловив свою думку щодо справедливого результату протистояння.

Теги:
#ФК Шахтар #Ліга чемпіонів #Сергій Кривцов #ФК Шериф
Коронавірусна лікарня в Харкові
Україна
Кількість госпіталізацій збільшилася більш ніж удвічі: статистика коронавірусу на 8 грудня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірусна лікарня в Харкові
Кількість госпіталізацій збільшилася більш ніж удвічі: статистика коронавірусу на 8 грудня
Дата публікації
Категорія
Дмитро Каднай
Дмитро Каднай: "Сексуальна енергія – найважливіша для артиста"
Дата публікації
Категорія
Вперше Омікрон виявили у листопаді 2021 року
Вакцинація все ще ефективна, але є нюанс: у ВООЗ розповіли про Омікрон
Дата публікації
Категорія
Біда української нерухомості – ціна на неї захмарні, але іншої немає
Нерухомість в Україні: занадто дорога, щоб купувати, але й дешевшати не буде
Дата публікації
Категорія
Економіка Росії може значно постраждати при оголошенні війни
Повна ізоляція Росії: Байден озвучив Путіну ціну нападу на Україну