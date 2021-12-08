"Заря" - "Буде-Глимт": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Луганский клуб попрощается с еврокубками домашним матчем с норвежцами.

Луганская "Заря", которая вернулась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Украины после победы над "Ингульцом" (1:0), в четверг, 9 декабря, проведет матч 6-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА против норвежского "Буде-Глимта". В прямом эфире в Украине этот поединок покажет megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Прямая трансляция игры "Заря" — "Буде-Глимт" на megogo (требуется подписка) начнется в 19:45 по киевскому времени. На сайте "Телеграф" в текстовой трансляции будут оперативно доступны видео голов, а по окончании встречи — лучшие моменты противостояния.

Отметим, "Заря" потеряла шансы на выход в плей-офф еще в прошлом туре Лиги конференций, уступив со счетом 4:0 "Роме". А вот лидер группы С "Буде-Глимт" еще борется за первое место в квартете с "Волками". "ЦСКА" (София) гарантированно займет последнее место.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе С Лиги конференций

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" хочет приобрести форварда "Зари".