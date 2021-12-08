"Зоря" — "Буде-Глімт": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Луганський клуб попрощається з єврокубками домашнім матчем з норвежцями.

Луганська "Зоря", яка повернулася на 4-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України після перемоги над "Інгульцем" (1:0), у четвер, 9 грудня, проведе матч 6-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА проти норвезького "Буде-Глімта". У прямому ефірі в Україні цей поєдинок покаже megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Пряма трансляція гри "Зоря" — "Буде-Глімт" на megogo (потрібна підписка) розпочнеться о 19:45 за київським часом. На сайті "Телеграф" у текстовій трансляції будуть оперативно доступні відео голів, а по закінченні зустрічі — найкращі моменти протистояння.

Зазначимо, "Зоря" втратила шанси на вихід у плей-офф ще в минулому турі Ліги конференцій, поступившись з рахунком 4:0 "Ромі". А ось лідер группи С "Буде-Глімт" ще бореться за перше місце у квартеті з "Вовками". "ЦСКА" (Софія) гарантовано посяде останнє місце.

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд у групі С Ліги конференцій

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Шахтар" хоче придбати форварда "Зорі".