Укр

Украинский боксер устроил "сладкий" перформанс перед боем (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Богдан Штонда - Франческо Леззи Новость обновлена 08 декабря 2021, 16:08
Богдан Штонда - Франческо Леззи

Бой обещает быть интересным.

Украинский боксер Богдан Штонда (6-0, 3 КО), выступающий в среднем весе, перед своим поединком против итальянца Франческо Леззи (14-20-2, 3 КО) отметился забавной выходкой.

Соответствующее видео появилось на страничке промоутерской компании B1 Promotions в Instagram.

Украинский боксер на церемонию взвешивания заявился в шапке Санта Клауса и с красным мешочком для подарков. Во время финальной дуэли взглядов 19-летний Штонда достал из мешочка конфету и подарил ее сопернику. Итальянец посмеялся и принял подарок от оппонента.

Добавим, что бой Штонда — Леззи состоится 8 декабря на шоу бокса в Киеве. Начало вечера боев — в 17:00 по киевскому времени, а трансляция поединков будет доступна на канале Xsport. 

Отметим, Богдан является непобедимым боксером. На его счету 6 побед, три из которых нокаутом. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер Сергей Деревянченко проиграл представителю Доминиканской Республики Карлосу Адамесу. Экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко подвел итоги этого боя.

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