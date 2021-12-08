Украинский боксер устроил "сладкий" перформанс перед боем (видео)

Бой обещает быть интересным.

Украинский боксер Богдан Штонда (6-0, 3 КО), выступающий в среднем весе, перед своим поединком против итальянца Франческо Леззи (14-20-2, 3 КО) отметился забавной выходкой.

Соответствующее видео появилось на страничке промоутерской компании B1 Promotions в Instagram.

Украинский боксер на церемонию взвешивания заявился в шапке Санта Клауса и с красным мешочком для подарков. Во время финальной дуэли взглядов 19-летний Штонда достал из мешочка конфету и подарил ее сопернику. Итальянец посмеялся и принял подарок от оппонента.

Добавим, что бой Штонда — Леззи состоится 8 декабря на шоу бокса в Киеве. Начало вечера боев — в 17:00 по киевскому времени, а трансляция поединков будет доступна на канале Xsport.

Отметим, Богдан является непобедимым боксером. На его счету 6 побед, три из которых нокаутом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер Сергей Деревянченко проиграл представителю Доминиканской Республики Карлосу Адамесу. Экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко подвел итоги этого боя.