Український боксер влаштував "солодкий" перформанс перед боєм (відео)

Бій обіцяє бути цікавим.

Український боксер Богдан Штонда (6-0, 3 КО), який виступає у середній вазі, перед своїм поєдинком проти італійця Франческо Леззі (14-20-2, 3 КО) відзначився кумедною витівкою.

Відповідне відео з’явилося на сторінці промоутерської компанії B1 Promotions в Instagram.

Український боксер на церемонію зважування заявився у шапці Санта Клауса та з червоним мішечком для подарунків. Під час фінальної дуелі поглядів 19-річний Штонда дістав з мішечка цукерку та подарував її супернику. Італієць посміявся і прийняв подарунок від опонента.

Додамо, що бій Штонда - Леззі відбудеться 8 грудня на шоу боксу у Києві. Початок вечора боїв о 17:00 за київським часом, а трансляція поєдинків буде доступна на каналі Xsport.

Зазначимо, що Богдан є непереможним боксером. На його рахунку 6 перемог, три з яких – нокаутом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боксер Сергій Деревʼянченко програв представнику Домініканської Республіки Карлосу Адамесу. Ексчемпіон світу В’ячеслав Сенченко підбив підсумки цього бою.