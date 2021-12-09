Забарный нашел пользу для "Динамо" после провального сезона в Лиге чемпионов

Защитник считает, что команда набралась нужного опыта.

Защитник "Динамо" Илья Забарный подвел итог встречи 6-го тура Лиги чемпионов, в котором киевский клуб потерпел выездное поражение от "Бенфики" со счетом 0:2.

"Пожалуй, стоит согласиться с главным тренером Мирчей Луческу, что главный итог для "Динамо" — это бесценный опыт, который команда получила. Уровень украинской Премьер-лиги очень существенно отличается от еврокубков. Для молодежи "Динамо" это очень полезный и ценный опыт.

Игра Яремчука, который забил мяч? Конечно, мы с ним знакомы, но на футбольном поле друзей нет и быть не может. Я не скажу, что жестко против него играли, все было в пределах правил, как в обычных играх", — заявил Забарный в интервью официальному сайту клуба.

Это поражение оставило "Динамо" на последнем месте в турнирной таблице с одним набранным очком. А вот португальцы набрали восемь баллов и смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, обойдя "Барселону" на одно очко. "Бавария" с 18 очками (все победы) уверенно выиграла данную группу.

Как ранее сообщал "Телеграф", Яремчук обратился к игрокам "Динамо" после победы в матче Лиги чемпионов.