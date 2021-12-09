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Забарний знайшов користь для "Динамо" після провального сезону у Лізі чемпіонів

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Забарний у матчі проти "Бенфіки" Новина оновлена 09 грудня 2021, 12:04
Забарний у матчі проти "Бенфіки"

Захисник уважає, що команда набралася потрібного досвіду.

Захисник "Динамо" Ілля Забарний підбив підсумок зустрічі 6-го туру Ліги чемпіонів, в якому київський клуб зазнав виїзної поразки від "Бенфіки" з рахунком 0:2.

"Мабуть, варто погодитися з головним тренером Мірчею Луческу, що головний підсумок для "Динамо" — це безцінний досвід, який команда здобула. Рівень української Прем’єр-ліги дуже суттєво відрізняється від єврокубків. Для молоді "Динамо" це дуже корисний та цінний досвід.

Гра Яремчука, котрий забив м’яч? Звичайно, ми з ним знайомі, але на футбольному полі друзів немає і не може бути. Я не скажу, що жорстко проти нього грали, все було в межах правил, як у звичайних іграх", — заявив Забарний в інтерв’ю офіційному сайту клубу.

Ця поразка залишило "Динамо" на останньому місці в турнірній таблиці з одним набраним очком. А ось португальці набрали вісім балів та змогли пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів, обійшовши "Барселону" на одне очко. "Баварія" з 18 очками (усі перемоги) впевнено виграла цю групу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Яремчук звернувся до гравців "Динамо" після перемоги у матчі Ліги чемпіонів.

Теги:
#Ліга чемпіонів #ФК Бенфіка #ФК Динамо (Київ) #Ілля Забарний
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