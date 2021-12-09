Забарний знайшов користь для "Динамо" після провального сезону у Лізі чемпіонів

Захисник уважає, що команда набралася потрібного досвіду.

Захисник "Динамо" Ілля Забарний підбив підсумок зустрічі 6-го туру Ліги чемпіонів, в якому київський клуб зазнав виїзної поразки від "Бенфіки" з рахунком 0:2.

"Мабуть, варто погодитися з головним тренером Мірчею Луческу, що головний підсумок для "Динамо" — це безцінний досвід, який команда здобула. Рівень української Прем’єр-ліги дуже суттєво відрізняється від єврокубків. Для молоді "Динамо" це дуже корисний та цінний досвід.

Гра Яремчука, котрий забив м’яч? Звичайно, ми з ним знайомі, але на футбольному полі друзів немає і не може бути. Я не скажу, що жорстко проти нього грали, все було в межах правил, як у звичайних іграх", — заявив Забарний в інтерв’ю офіційному сайту клубу.

Ця поразка залишило "Динамо" на останньому місці в турнірній таблиці з одним набраним очком. А ось португальці набрали вісім балів та змогли пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів, обійшовши "Барселону" на одне очко. "Баварія" з 18 очками (усі перемоги) впевнено виграла цю групу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Яремчук звернувся до гравців "Динамо" після перемоги у матчі Ліги чемпіонів.