Укр

Главный тренер "Шахтера" объяснил, почему Степаненко получает мало игрового времени

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Тарас Степаненко Новость обновлена 11 декабря 2021, 14:38
Тарас Степаненко

Де Дзерби все равно считает украинца лидером команды.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби назвал причины, по которым Тарас Степаненко не всегда проходит в основной состав донецкого клуба.

"Мы с Тарасом в начале сезона, как только я пришел в команду, сели и нормально пообщались. Он повел себя, как настоящий профессионал. Я не могу гарантировать никому места в составе, в том числе, и ему. Степаненко — очень важный футболист для "Шахтера", я не перестаю об этом повторять. Уровень его игры позволяет еще многое дать нашей команде. При этом Тарас играет на определяющей позиции в современном футболе.

Нелегко людям такое объяснять, конечно. Однако я главный тренер, и я принимаю решение. В "Шахтере" все знают, что на поле выходят сильнейшие", — заявил Де Дзерби в эфире ютуб-канала «BurBuzz».

В нынешнем сезоне 32-летний Степаненко провел 21 матч во всех турнирах и отличился одним результативным ударом.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Шахтер" прекратил выступление в еврокубках. В последнем матче Лиги чемпионов донецкий клуб упустил победу над "Шерифом".

Теги:
#ФК Шахтер #Тарас Степаненко #УПЛ #Роберто Де Дзерби
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