Главный тренер "Шахтера" объяснил, почему Степаненко получает мало игрового времени

Де Дзерби все равно считает украинца лидером команды.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби назвал причины, по которым Тарас Степаненко не всегда проходит в основной состав донецкого клуба.

"Мы с Тарасом в начале сезона, как только я пришел в команду, сели и нормально пообщались. Он повел себя, как настоящий профессионал. Я не могу гарантировать никому места в составе, в том числе, и ему. Степаненко — очень важный футболист для "Шахтера", я не перестаю об этом повторять. Уровень его игры позволяет еще многое дать нашей команде. При этом Тарас играет на определяющей позиции в современном футболе.

Нелегко людям такое объяснять, конечно. Однако я главный тренер, и я принимаю решение. В "Шахтере" все знают, что на поле выходят сильнейшие", — заявил Де Дзерби в эфире ютуб-канала «BurBuzz».

В нынешнем сезоне 32-летний Степаненко провел 21 матч во всех турнирах и отличился одним результативным ударом.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Шахтер" прекратил выступление в еврокубках. В последнем матче Лиги чемпионов донецкий клуб упустил победу над "Шерифом".