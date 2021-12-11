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Головний тренер "Шахтаря" пояснив, чому Степаненко отримує мало ігрового часу

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Тарас Степаненко Новина оновлена 11 грудня 2021, 14:38
Тарас Степаненко

Де Дзербі все одно вважає українця лідером команди.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі назвав причини, через які Тарас Степаненко не завжди проходить до основного складу донецького клубу.

"Ми з Тарасом на початку сезону, як тільки я прийшов у команду, сіли і нормально поспілкувалися. Він повівся як справжній професіонал. Я не можу гарантувати нікому місця у складі, в тому числі, і йому. Степаненко — дуже важливий футболіст для "Шахтаря", я не перестаю про це повторювати, рівень його гри дозволяє ще багато дати нашій команді, при цьому Тарас грає на визначальній позиції в сучасному футболі.

Нелегко людям таке пояснювати, звісно. Однак я головний тренер, і я ухвалюю рішення. У "Шахтарі" всі знають, що на поле виходять найсильніші", — заявив Де Дзербі в ефірі ютуб-каналу "BurBuzz".

Цього сезону 32-річний Степаненко провів 21 матч у всіх турнірах і відзначився одним результативним ударом.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Шахтар" припинив виступ у єврокубках. В останньому матчі Ліги чемпіонів донецький клуб упустив перемогу над "Шерифом".

Теги:
#ФК Шахтар #Тарас Степаненко #УПЛ #Роберто Де Дзербі
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