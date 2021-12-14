Укр

Одноклубника Яремчука жестоко ограбили в собственном доме

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Николас Отаменди Новость обновлена 14 декабря 2021, 09:59
Николас Отаменди

Преступники затянули ремень на шее футболиста и требовали деньги.

Защитника Николаса Отаменди, партнера Романа Яремчука по "Бенфике", ограбили в собственном доме, сообщает TVI/CNN.

По данным источника, футболист вместе с семьей находился дома, когда четверо грабителей ворвались в помещение. Преступники затянули ремень на шее футболиста и требовали от него отдать все деньги и драгоценности.

Отаменди принял решение не сопротивляться, и отдал все ценности, которые в тот момент находились в квартире.

На данный момент следствие выясняет все детали ограбления, и у дома дежурит полиция. Личности грабителей пока также неизвестны, их поиски продолжаются. Футболист, а также близкие Отаменди во время ограбления не пострадали, их здоровью ничего не угрожает.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Бенфика" в последнем туре Лиги чемпионов одержала победу над киевским "Динамо" и пробилась в плей-офф турнира. В понедельник состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ, по итогам которой "Бенфике" достался "Аякс". Встречи плей-офф Лиги чемпионов пройдут уже в следующем году.

Теги:
#ФК Бенфика #Роман Яремчук #Николас Отаменди
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