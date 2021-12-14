Одноклубника Яремчука жорстоко пограбували у власному будинку

Злочинці затягли ремінь на шиї футболіста та вимагали гроші.

Захисника Ніколаса Отаменді, партнера Романа Яремчука з "Бенфіки", пограбували у власному будинку, повідомляє TVI/CNN.

За даними джерела, футболіст разом із сім’єю знаходився вдома, коли четверо грабіжників увірвалися до приміщення. Злочинці затягли ремінь на шиї футболіста та вимагали від нього віддати всі гроші та коштовності.

Отаменді прийняв рішення не чинити опір, і віддав усі цінності, які на той момент перебували у квартирі.

Наразі слідство з’ясовує всі деталі пограбування, і біля будинку чергує поліція. Особи грабіжників поки також невідомі, їх пошуки продовжуються. Футболіст, а також близькі Отаменді під час пограбування не постраждали, їхньому здоров’ю нічого не загрожує.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Бенфіка" в останньому турі Ліги чемпіонів здобула перемогу над київським "Динамо" і пробилася до плей-офф турніру. У понеділок відбулося жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ, за підсумками якого "Бенфіці" дістався "Аякс". Зустрічі плей-офф Ліги чемпіонів відбудуться вже наступного року.