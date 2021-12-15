Российские киберспортсмены угодили в скандал из-за сборов в Крыму и теперь, вероятно, пропустят турниры в США

Fantastic Five сами "спалились".

Российская команда по киберспорту Fantastic Five под занавес года, похоже, угодила в серьезный скандал, который может стоить спортсменам дальнейшей международной карьеры.

На своей странице "Вконтакте" команда опубликовала запись о том, что она собралась на буткемп (аналог сборов и тренировок в спорте, — Прим. "Телеграф") в оккупированном Севастополе.

Скриншот со страницы команды

Позже администраторы группы убрали упоминание о том, что тренировки проходят именно на территории оккупированного Крыма, однако среди общественности это не осталось незамеченным.

Напомним, въезд на территорию оккупированного Крыма законным путем возможен только с территории материковой Украины. В противном случае к публичным лицам (в нашем случае — спортсменам) возможны различные санкции, в том числе, недопуск к большим соревнованиям на территории США и Украины.

Менеджер Fantastic Five Андрей Лозинский в интервью Sports.Ru объяснил, почему выбор пал именно на Севастополь.

"Буткемп провели в Крыму, так как лично я тут проживаю и смог в кратчайшие сроки его организовать. Мы искали буткемп и в России, и в Украине, и, к сожалению, не нашли свободных, все уже было забронировано.

Мы простые люди, а то, что Крым под санкциями – не наша вина, что его кто то не поделил. Киберспортсмены, спортсмены, артисты, которые его посещают, никогда не имели с этим проблем", — заявил Лозинский.

Кроме того, менеджер признался, что у него есть два паспорта, Украины и России.

"Телеграф" уже обратился к соответствующим правоохранительным органам с просьбой рассмотреть законность пребывания членов команды в Крыму и принять соответствующие меры, если те нарушили украинское законодательство.

Как ранее сообщал "Телеграф", в России присвоили победу украинской организации Natus Vincere на чемпионате мира по CS:GO.