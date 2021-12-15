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Російські кіберспортсмени потрапили у скандал через збори в Криму і тепер, ймовірно, пропустять турніри в США

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
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Fantastic Five Новина оновлена 15 грудня 2021, 09:27
Fantastic Five

Fantastic Five самі спалилися.

Російська команда з кіберспорту Fantastic Five під завісу року, схоже, потрапила у серйозний скандал, який може коштувати спортсменам подальшої міжнародної кар’єри.

На своїй сторінці "Вконтакте" команда опублікувала запис про те, що вона зібралася на буткемп ( аналог зборів і тренувань у спорті , — Прим. "Телеграф" ) в окупованому Севастополі.

Скріншот зі сторінки команди
Скріншот зі сторінки команди

Пізніше адміністратори групи прибрали згадку про те, що тренування відбуваються саме на території окупованого Криму, однак серед громадськості це не залишилося непоміченим.

Нагадаємо, в’їзд на територію окупованого Криму законним шляхом можливий лише з території материкової України. Інакше до публічних осіб (у нашому випадку — спортсменів) можливі різні санкції, у тому числі недопуск до великих змагань на території США та України.

Менеджер Fantastic Five Андрій Лозінський в інтерв’ю Sports.Ru пояснив, чому вибір упав саме на Севастополь.

"Буткемп провели в Криму, тому що особисто я тут проживаю і зміг у найкоротший термін його організувати. Ми шукали буткемп і в Росії, і в Україні, і, на жаль, не знайшли вільних, все вже було заброньовано.

Ми прості люди, а те, що Крим під санкціями – не наша вина, що його хтось не поділив. Кіберспортсмени, спортсмени, артисти, які його відвідують, ніколи не мали із цим проблем", — заявив Лозінський.

Крім того, менеджер зізнався, що має два паспорти, України та Росії.

"Телеграф" вже звернувся до відповідних правоохоронних органів з проханням розглянути законність перебування членів команди у Криму та вжити відповідних заходів, якщо ті порушили українське законодавство.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Росії привласнили перемогу української організації Natus Vincere на чемпіонаті світу з CS:GO.

Теги:
#Крим #Кіберспорт
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