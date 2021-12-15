Сбежавший из России сын Мавроди хочет "привезти" бой Усик - Джошуа в Киев - но и это не самое интересное

Мернес хочет получить политическое убежище в Украине

Максим Мернес, российский оппозиционер и сын основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, хочет поучаствовать в организации боя-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Киеве.

Бой-реванш Усик — Джошуа должен пройти весной следующего года, место поединка пока не определено. В первой встрече украинский боксер одержал победу по очкам.

Мернес намерен выкупить часть билетов, которая может остаться в свободной продаже, и раздать им украинским воинам и участникам АТО.

"Зачем мне это нужно? Это будет инвестицией в страну, где я хочу получить политическое убежище", — заявил Мернес в интервью "Чемпиону".

Максим Мернес

26-летний миллионер последнее время проживает в Таиланде, но пристально следит за ситуацией в России. По его словам, экономике страны в ближайшее время придется очень непросто, а его возвращение в страну очень опасно.

Также в интервью Дмитрию Гордону Мернес заявил, что не видит смысла даже обсуждать, чей Крым, потому что для "любого из умных людей этот вопрос очевиден", намекая на оккупацию полуострова.

После этих заявлений на Мернеса напали в Таиланде, избили и нанесли несколько ножевых ранений, а на территории России на бизнесмена завели несколько уголовных дел. К тому же, российские издательства перестали печатать книги под его авторством.

Как ранее сообщал "Телеграф", во время поединка Ломаченко — Комми Александр Усик встретился с другим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.