Син Мавроді, який втік із Росії, хоче "привезти" бій Усик - Джошуа до Києва — але і це не найцікавіше
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Мернес хоче отримати політичний притулок в Україні.
Максим Мернес, російський опозиціонер і син засновника фінансової піраміди МММ Сергія Мавроді, хоче взяти участь в організації бою-реваншу між Олександром Усіком та Ентоні Джошуа у Києві.
Бій-реванш Усик — Джошуа має пройти навесні наступного року, місце поєдинку поки що не визначено. У першій зустрічі український боксер здобув перемогу за очками.
Мернес має намір викупити частину квитків, яка може залишитися у вільному продажу, та роздати їх українським воїнам та учасникам АТО.
"Навіщо мені це потрібно? Це буде інвестицією в країну, де я хочу отримати політичний притулок", — заявив Мернес в інтерв’ю "Чемпіону".
26-річний мільйонер останнім часом мешкає в Таїланді, але пильно стежить за ситуацією в Росії. За його словами, економіці країни найближчим часом буде дуже непросто, а його повернення в Росію несе небезпеку здоровʼю.
Також в інтерв’ю Дмитру Гордону Мернес заявив, що не бачить сенсу навіть обговорювати, чий Крим, тому що для "будь-якого з розумних людей це питання очевидне", натякаючи на окупацію півострова.
Після цих заяв на Мернеса напали в Таїланді, побили та завдали кілька ножових поранень, а на території Росії на бізнесмена порушили кілька кримінальних справ. До того ж російські видавництва перестали друкувати книжки під його авторством.
Як раніше повідомляв "Телеграф", під час поєдинку Ломаченко — Коммі Олександр Усик зустрівся з іншим чемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі.
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