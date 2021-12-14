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У Росії відреагували на перемогу Ломаченка проти Коммі

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Василь Ломаченко Новина оновлена 14 грудня 2021, 08:14
Василь Ломаченко

Ковальов розхвалив українця.

Російський боксер Сергій Ковальов висловив свою думку щодо перемоги українця Василя Ломаченка у поєдинку проти ганця Річарда Коммі.

"Мені дуже сподобався Ломаченко, гарний виступ від Василя. Чи зможе він на рівних протистояти Камбососу? Та він уже зараз готовий до будь-якого суперника. Василь — найкращий у легкій вазі і навіть на дивізіон вище", — заявив Ковальов в інтерв’ю AB BOXING NEWS.

Ломаченко здобув перемогу над Коммі за очками та став претендентом на титульний бій у легкій вазі.

Чемпіон світу в даній категорії Джордж Камбосос після бою зазначив, що Василь є одним із трьох варіантів, проти кого він наступного разу вийде у ринг.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після бою в Мережі виникла дискусія щодо того, з яким прапором Ломаченко вийшов у ринг на оголошення результатів бою. Замість традиційного прапора України у Ломаченка на спині був стяг Аккермана (Білгорода-Дністровського), рідного міста боксера. Користувачі Інтернету неоднозначно відреагували на рішення українського боксера.

Теги:
#Бокс #Сергій Ковальов #Василь Ломаченко #Річард Коммі
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