У Росії відреагували на перемогу Ломаченка проти Коммі

Ковальов розхвалив українця.

Російський боксер Сергій Ковальов висловив свою думку щодо перемоги українця Василя Ломаченка у поєдинку проти ганця Річарда Коммі.

"Мені дуже сподобався Ломаченко, гарний виступ від Василя. Чи зможе він на рівних протистояти Камбососу? Та він уже зараз готовий до будь-якого суперника. Василь — найкращий у легкій вазі і навіть на дивізіон вище", — заявив Ковальов в інтерв’ю AB BOXING NEWS.

Ломаченко здобув перемогу над Коммі за очками та став претендентом на титульний бій у легкій вазі.

Чемпіон світу в даній категорії Джордж Камбосос після бою зазначив, що Василь є одним із трьох варіантів, проти кого він наступного разу вийде у ринг.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після бою в Мережі виникла дискусія щодо того, з яким прапором Ломаченко вийшов у ринг на оголошення результатів бою. Замість традиційного прапора України у Ломаченка на спині був стяг Аккермана (Білгорода-Дністровського), рідного міста боксера. Користувачі Інтернету неоднозначно відреагували на рішення українського боксера.