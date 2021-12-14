Укр

В России отреагировали на победу Ломаченко против Комми

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Василий Ломаченко Новость обновлена 14 декабря 2021, 08:14
Василий Ломаченко

Ковалев расхвалил украинца.

Российский боксер Сергей Ковалев высказал свое мнение касательно победы украинца Василия Ломаченко в поединке против ганца Ричарда Комми.

"Мне очень понравился Ломаченко, хорошее выступление от Василия. Сможет ли он на равных противостоять Камбососу? Да он уже сейчас готов к любому сопернику. Василий — лучший в легком весе и даже на дивизион выше», — заявил Ковалев в интервью AB BOXING NEWS.

Ломаченко одержал победу над Комми по очкам и стал претендентом на титульный бой в легком весе.

Чемпион мира в данной категории Джордж Камбосос после боя отметил, что Василий является одним из трех вариантов, против кого он в следующий раз выйдет в ринг.

Как ранее сообщал "Телеграф", после боя в Сети возникла дискуссия касательно того, с каким флагом Ломаченко вышел в ринг на объявления результатов боя. Вместо традиционного флага Украины у Ломаченко на спине был стяг Аккермана (Белгорода-Днестровского), родного города боксера. Пользователи Интернета неоднозначно отреагировали на такое решение украинского боксера.

Теги:
#Бокс #Сергей Ковалев #Василий Ломаченко #Ричард Комми
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