В России отреагировали на победу Ломаченко против Комми

Ковалев расхвалил украинца.

Российский боксер Сергей Ковалев высказал свое мнение касательно победы украинца Василия Ломаченко в поединке против ганца Ричарда Комми.

"Мне очень понравился Ломаченко, хорошее выступление от Василия. Сможет ли он на равных противостоять Камбососу? Да он уже сейчас готов к любому сопернику. Василий — лучший в легком весе и даже на дивизион выше», — заявил Ковалев в интервью AB BOXING NEWS.

Ломаченко одержал победу над Комми по очкам и стал претендентом на титульный бой в легком весе.

Чемпион мира в данной категории Джордж Камбосос после боя отметил, что Василий является одним из трех вариантов, против кого он в следующий раз выйдет в ринг.

Как ранее сообщал "Телеграф", после боя в Сети возникла дискуссия касательно того, с каким флагом Ломаченко вышел в ринг на объявления результатов боя. Вместо традиционного флага Украины у Ломаченко на спине был стяг Аккермана (Белгорода-Днестровского), родного города боксера. Пользователи Интернета неоднозначно отреагировали на такое решение украинского боксера.