Укр

В России подтвердили интерес к защитнику "Шахтера"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
21
Марк Мампасси Новость обновлена 16 декабря 2021, 14:57
Марк Мампасси

Слухи подтверждаются фактами.

Защитник "Шахтера" Марк Мампасси действительно интересен российским футбольным клубам.

Как сообщил руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ларс Корнетка в интервью "Чемпионату", Мампасси подходит под стиль игры "железнодорожников".

«Нет смысла комментировать будущие трансферы. Я сам учился журналистике, у меня к вам большое уважение. Но вы знаете, что футбольный рынок очень горячий и жёсткий. Это не поход в супермаркет, где ты видишь игроков на полочках и бросаешь в корзину. Однако Мампасси — очень интересный для нас игрок, который полностью подходит под наш стиль и игровую философию», — заявил Корнетка.

В нынешнем сезоне Мампасси играет в аренде за "Мариуполь". В 15 играх чемпионата Украины 18-летний украинец отличился результативной передачей.

Как ранее сообщал "Телеграф", другой украинский защитник  Ярослав Ракицкий может покинуть клуб из Санкт-Петербурга. В России уже объяснили, почему экс-игрок сборной Украины не нужен чемпиону России.

Теги:
#ФК Шахтер #УПЛ #РПЛ #ФК Мариуполь
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Украина
"Мы этого не хотим": Зеленский рассказал о "миллионах" жертв в случае начала российского вторжения
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
"Мы этого не хотим": Зеленский рассказал о "миллионах" жертв в случае начала российского вторжения
Дата публикации
Категория
В Европе и Украине снова дорожает газ
В Европе цена на газ перевалила за 1500 долларов: сколько придется платить украинцам
Дата публикации
Категория
Кива - лидер по количеству хайпа среди депутатов
Шахматная партия с Ильей Кивой - зачем поздравлял Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбе Крыма и Донбасса
Дата публикации
Категория
Мужчин связывают дружеские отношения
Угроза нацбезопасности? Главный украинский разведчик Буданов живет у Гогилашвили (видео)
Дата публикации
Категория
В Укрэнерго проблемы - на предприятии снова миллиардные убытки
Коррупция, кредиты и кризис имени Ахметова — что стало причиной миллиардных убытков госкомпании "Укрэнерго"