В России подтвердили интерес к защитнику "Шахтера"

Слухи подтверждаются фактами.

Защитник "Шахтера" Марк Мампасси действительно интересен российским футбольным клубам.

Как сообщил руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ларс Корнетка в интервью "Чемпионату", Мампасси подходит под стиль игры "железнодорожников".

«Нет смысла комментировать будущие трансферы. Я сам учился журналистике, у меня к вам большое уважение. Но вы знаете, что футбольный рынок очень горячий и жёсткий. Это не поход в супермаркет, где ты видишь игроков на полочках и бросаешь в корзину. Однако Мампасси — очень интересный для нас игрок, который полностью подходит под наш стиль и игровую философию», — заявил Корнетка.

В нынешнем сезоне Мампасси играет в аренде за "Мариуполь". В 15 играх чемпионата Украины 18-летний украинец отличился результативной передачей.

Как ранее сообщал "Телеграф", другой украинский защитник Ярослав Ракицкий может покинуть клуб из Санкт-Петербурга. В России уже объяснили, почему экс-игрок сборной Украины не нужен чемпиону России.