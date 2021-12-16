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У Росії підтвердили інтерес до захисника "Шахтаря"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Марк Мампассі Новина оновлена 16 грудня 2021, 14:57
Марк Мампассі

Чутки підтверджуються фактами.

Захисник "Шахтаря" Марк Мампассі справді цікавий російським футбольним клубам.

Керівник зі спорту та розвитку московського "Локомотива" Ларс Корнетка в інтерв’ю "Чемпіонату" заявив, що Мампассі підходить під стиль гри "залізничників".

«Немає сенсу коментувати майбутні трансфери. Я сам навчався журналістиці, у мене до вас велика повага. Але ви знаєте, що футбольний ринок дуже гарячий та жорсткий. Це не похід у супермаркет, де ти бачиш гравців на поличках та кидаєш у кошик. Однак Мампассі – дуже цікавий для нас гравець, який повністю підходить під наш стиль та ігрову філософію», – заявив Корнетка.

Нинішнього сезону Мампассі грає в оренді за "Маріуполь". У 15-ти іграх чемпіонату України 18-річний українець відзначився результативною передачею.

Як раніше повідомляв "Телеграф", інший український захисник Ярослав Ракицький може залишити клуб із Санкт-Петербурга. У Росії вже пояснили, чому екс-гравець збірної України не потрібен чемпіонові Росії.

Теги:
#ФК Шахтар #УПЛ #РПЛ #ФК Маріуполь
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