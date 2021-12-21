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Малиновский vs Шевченко: где и когда смотреть матч "Дженоа" - "Аталанта"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Андрей Шевченко и Руслан Малиновский Новость обновлена 21 декабря 2021, 11:21
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский

Игрок встретится со своим бывшим тренером.

Во вторник, 21 декабря, "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко, который недавно выиграл свой первый матч в Италии в качестве тренера, проведет домашний поединок 19-го тура Серии А с "Аталантой" Руслана Малиновского. Встречу в Украине покажет сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора. 

Знаковый для украинских болельщиков матч пройдет в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис", начало поединка — в 21:45 по киевскому времени.

Шевченко вместе со своей командой находится в удручающем положении в Серии А. Генуэзцам необходимы очки, чтобы выполнить главную задачу — выживание в элите итальянского футбола, однако Малиновский и Ко борются за победу в первенстве, а потому "Дженоа" придется очень непросто. Отметим, перед этой встречей "Аталанта" с 37 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, а "Дженоа" набрала всего 10 очков и идет на 18-й позиции.

Добавим, что Шевченко пришел в итальянскую команду в ноябре, однако пока не выиграл ни единой игры в чемпионате Италии. У бывшего наставника сборной Украины старт на клубном уровне не задался.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А #ФК Аталанта #Руслан Малиновский
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