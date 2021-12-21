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Маліновський vs Шевченко: де і коли дивитись матч "Дженоа" — "Аталанта"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Андрій Шевченко та Руслан Маліновський Новина оновлена 21 грудня 2021, 11:21
Андрій Шевченко та Руслан Маліновський

Гравець зустрінеться зі своїм колишнім тренером.

У вівторок, 21 грудня, "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка, який нещодавно виграв свій перший матч в Італії як тренер, проведе домашній поєдинок 19-го туру Серії А з "Аталантою" Руслана Маліновського. Зустріч в Україні покаже сервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Знаковий для українських уболівальників матч пройде у Генуї на стадіоні "Луїджі Фераріс", початок поєдинку — о 21:45 за київським часом.

Шевченко разом зі своєю командою перебуває в гнітючому становищі в Серії А. Генуезцям необхідні очки, щоб виконати головне завдання — виживання в еліті італійського футболу, однак Маліновський та Ко борються за перемогу в першості, а тому "Дженоа" доведеться дуже непросто. Зазначимо, перед цією зустріччю "Аталанта" з 37 очками посідає 4-е місце у турнірній таблиці Серії А, а "Дженоа" набрала лише 10 очок і йде на 18-й позиції.

Додамо, що Шевченко прийшов до італійської команди в листопаді, однак поки що не виграв жодної гри в чемпіонаті Італії. У колишнього наставника збірної України старт на клубному рівні не вдався.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А #ФК Аталанта #Руслан Маліновський
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