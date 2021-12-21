"Малиновский - д***мо": одноклубник Руслана оценил украинца (видео)

Интересно, а что скажет Руслан одноклубнику при встрече.

Защитник итальянской "Аталанты" и сборной Нидерландов Ханс Хатебур оценил игровые качества полузащитника Руслана Малиновского, который выступает с ним в одной команде.

Соответствующее интервью нидерландца появилось на YouTube-канале Pressing.

Ханс, общаясь с украинским журналистом, сначала пошутил, что Малиновский — "дер***вый" футболист, однако тут же отметил, что Руслан обладает лучшим дальним ударом в Серии А.

"Малиновский? Как игрок он де***о! Шучу. Он важный футболист, У него феноменальная левая нога. Он сильный и мощный игрок. Когда у него мяч под левой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет. Никто не забивает издали столько, сколько это делает Руслан", — рассказал Хатебур.

Добавим, что свои навыки Руслан может показать уже 21 декабря, когда его "Аталанта" проведет выездную игру 19-го тура Серии А с "Дженоа" Андрея Шевченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Малиновский забил красивый гол в Лиге чемпионов, правда, "Аталанта" все равно вылетела в Лигу Европы. К слову, Руслан и Ко уже узнали имя следующего соперника в еврокубке.