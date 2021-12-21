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"Маліновський — л***о": одноклубник Руслана оцінив українця (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ганс Гатебур та Руслан Маліновський Новина оновлена 21 грудня 2021, 15:52
Ганс Гатебур та Руслан Маліновський

Цікаво, а що скаже Руслан одноклубнику під час зустрічі.

Захисник італійської "Аталанти" та збірної Нідерландів Ганс Гатебур оцінив ігрові якості півзахисника Руслана Маліновського, який виступає з ним в одній команді.

Відповідне інтерв’ю нідерландця з’явилося на YouTube-каналі Pressing.

Ганс, спілкуючись з українським журналістом, спочатку пожартував, що Маліновський — "л***о", однак тут же зазначив, що Руслан має найкращий дальній удар у Серії А.

"Маліновський? Як гравець він л***о! Жартую. Він важливий футболіст, У нього феноменальна ліва нога. Він сильний і потужний гравець. Коли у нього м’яч під лівою, то складно передбачити, звідки він вдарить. Він може організувати шедевр, коли на це ніхто не чекає. Ніхто не забиває здалеку стільки, скільки це робить Руслан", — розповів Гатебур.

Додамо, що свої навички Руслан може показати вже 21 грудня, коли його "Аталанта" проведе виїзну гру 19 туру Серії А з "Дженоа" Андрія Шевченка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Маліновський забив красивий гол у Лізі чемпіонів, щоправда, "Аталанта" все одно вилетіла до Ліги Європи. До речі, Руслан та Ко вже знають ім’я наступного суперника в єврокубку.

Теги:
#Футбол #ФК Аталанта #Руслан Маліновський
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