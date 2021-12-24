Выбивший "Шахтер" из еврокубков Вернидуб принял решение по "Шерифу"
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Украинский специалист останется в Тирасполе.
Юрий Вернидуб, команда которого стала главной сенсацией в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, продлил сотрудничество с "Шерифом" и продолжит возглавлять коллектив.
Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Молдовы.
По информации источника 55-летний украинец продлил соглашение с "Шерифом" до конца 2024 года. Таким образом, Юрий продолжит работать с командой в историческом для нее сезоне — "Шериф" впервые в истории молдавского футбола пробился в евровесну.
Добавим, что Вернидуб провел в команде один сезон и за это время стал чемпионом в национальном первенстве, а также впервые в истории вывел "Шериф" в групповой этап Лиги чемпионов. На этом успехи тренера не ограничились. Он вместе с игроками умудрился не пустить "Шахтер" в евровесну, а также обыграть "Реал" на выезде (1:2). В итоге коллектив Вернидуба пробился в раунд плей-офф Лиги Европы, где чемпионов Молдовы ожидает в феврале 2022 года 2-матчевая дуэль с португальской "Брагой".
Ранее сообщалось, что Вернидубу поступило солидное предложение из Саудовской Аравии.
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