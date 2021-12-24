Вернидуб, який вибив "Шахтар" з єврокубків, прийняв рішення щодо "Шерифа"

Український фахівець залишиться у Тирасполі.

Юрій Вернидуб, команда якого стала головною сенсацією у поточному розіграші Ліги чемпіонів, продовжив співпрацю з "Шерифом" і продовжить очолювати колектив.

Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонів Молдови.

За інформацією джерела, 55-річний українець продовжив угоду з "Шерифом" до кінця 2024 року. Таким чином Юрій буде працювати з командою в історичному для неї сезоні — "Шериф" вперше в історії молдавського футболу пробився в євровесну.

Додамо, що Вернидуб провів у команді один сезон і за цей час став чемпіоном у національній першості, а також уперше в історії вивів "Шериф" у груповий етап Ліги чемпіонів. На цьому успіхи тренера не обмежились. Він разом з гравцями примудрився не пустити "Шахтар" у євровесну, а також обіграти "Реал" на виїзді (1:2). У підсумку колектив Вернидуба пробився до раунду плей-офф Ліги Європи, де на чемпіонів Молдови чекає у лютому 2022 року 2-матчева дуель з португальською "Брагою".

Раніше повідомлялося, що Вернидубу надійшла солідна пропозиція із Саудівської Аравії.