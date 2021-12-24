Укр

У "Динамо" может появиться еще один фарм-клуб в УПЛ

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Вячеслав Шевчук Новость обновлена 24 декабря 2021, 16:31
Вячеслав Шевчук

Лично Суркис пообещал дать игроков.

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук в интервью клубной пресс-службе заявил, что в зимнее трансферное окно команду могут усилить футболисты "Динамо".

"Я говорил с Игорем Михайловичем Суркисом, он мне сказал: "Если вам нужны наши игроки, то обращайтесь, будем разговаривать". Если Юрию Николаевичу Вирту нужны будут игроки из "Динамо", то он даст мне список. Если мы возьмем игроков в аренду на два года, то, может, получим потом процент со следующей перепродажи. Но мы должны смотреть, подходит ли игрок тренеру и клубу", — заявил Шевчук.

На данный момент ровенский клуб занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 23 очка.

В нынешнем сезоне киевляне уже отдали в одесский "Черноморец" сразу 15 своих футболистов, что вызвало негодование у общественности и фанатов "моряков". По данным СМИ, если клуб зимой сменит владельца, то киевский десант игроков отправится обратно в "Динамо".

Как ранее сообщал "Телеграф", Шевчук из своего кармана оплатил игрокам "Вереса" премиальные за победу в Харькове.

Теги:
#Вячеслав Шевчук #УПЛ #ФК Динамо (Киев) #ФК Верес
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