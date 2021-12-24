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У "Динамо" може з’явитися ще один фарм-клуб в УПЛ

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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В’ячеслав Шевчук Новина оновлена 24 грудня 2021, 16:31
В’ячеслав Шевчук

Особисто Суркіс пообіцяв дати гравцям.

Спортивний директор "Вереса" В’ячеслав Шевчук в інтерв’ю клубній прес-службі заявив, що у зимове трансферне вікно команду можуть посилити футболісти "Динамо".

"Я говорив з Ігорем Михайловичем Суркісом, він мені сказав: "Якщо вам потрібні наші гравці, то звертайтеся, говоритимемо". Якщо Юрію Миколайовичу Вірту потрібні будуть гравці з "Динамо", то він дасть мені список. Якщо ми візьмемо гравців в оренду на два роки, то, може, отримаємо потім відсоток з наступного перепродажу. Але ми маємо дивитися, чи підходить гравець тренеру та клубу", — заявив Шевчук.

На даний момент рівненський клуб посідає дев’яте місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 23 очки.

Цього сезону кияни вже віддали в одеський "Чорноморець" одразу 15 своїх футболістів, що викликало обурення у громадськості та фанатів "моряків". За даними ЗМІ, якщо клуб взимку змінить власника, то київський десант гравців вирушить назад до "Динамо".

Як раніше повідомляв "Телеграф", Шевчук зі своєї кишені сплатив гравцям "Вереса" преміальні за перемогу у Харкові.

Теги:
#В'ячеслав Шевчук #УПЛ #ФК Динамо (Київ) #ФК Верес
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