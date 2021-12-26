Укр

"Врача!" боец ММА нарвался на глухой нокаут коленом в голову (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Мурад Курамагомедов - Масуд Сафари Новость обновлена 26 декабря 2021, 15:13
Мурад Курамагомедов - Масуд Сафари

Спортсмен налетел на ногу оппонента.

На вечере смешанных единоборств в Москве от промоушена UFL (Universal Fight League) зрители стали свидетелями жесткого нокаута в главном поединке шоу Мурад КурамагомедовМасуд Сафари.

Россиянин Курамагомедов вернулся в клетку спустя трехлетнего перерыва и добыл впечатляющую победу над иранцем Сафари. Масуд на второй минуте первого раунда попытался пройти в ноги сопернику, но нарвался на контратакующий удар коленом. В итоге Сафари упал на канвас, а рефери остановил поединок. К слову, арбитр тут же начал кричать: "Врача!", ведь нокаут оказался тяжелым. К счастью, иранец ушел из клетки самостоятельно на своих двоих.

Видео нокаута в бою Мурад Курамагомедов — Масуд Сафари:

Полное видео боя Мурад Курамагомедов — Масуд Сафари:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Москве боксеры массово улетали из ринга из-за ненадежных канатов. Кроме того, в глухом нокауте оказался россиянин, упавший головой вниз.

Напомним, на турнире Bellator в Анкасвилле боец ММА вырубил соперника ударом из ниоткуда.

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#Нокаут #Смешанные единоборства
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