"Лікаря!" боєць ММА нарвався на глухий нокаут коліном у голову (відео)

Спортсмен налетів на ногу опонента.

На вечорі змішаних єдиноборств у Москві від промоушену UFL (Universal Fight League) глядачі стали свідками жорсткого нокауту в головному поєдинку шоу Мурад Курамагомедов — Масуд Сафарі.

Росіянин Курамагомедов повернувся в клітку через трирічну перерву і здобув дивовижну перемогу над іранцем Сафарі. Масуд на другій хвилині першого раунду спробував пройти в ноги супернику, але нарвався на контратакувальний удар коліном. У результаті Сафарі впав на канвас, а рефері зупинив поєдинок. До речі, арбітр одразу почав кричати: "Лікаря!", адже нокаут виявився тяжким. На щастя, іранець пішов з клітки самостійно на своїх двох.

Відео нокауту в бою Мурад Курамагомедов — Масуд Сафарі:

Повне відео бою Мурад Курамагомедов — Масуд Сафарі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу в Москві спортсмени масово вилітали з рингу через ненадійні канати. Крім того, в глухому нокауті опинився росіянин, який упав з рингу головою вниз.

Нагадаємо, на турнірі Bellator в Анкасвіллі боєць ММА вирубив суперника ударом з нізвідки.