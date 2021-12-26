"Огонь": украинская легкоатлетка показала упругие бедра (фото)
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Спортсменка удивила ярким снимком.
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, которая недавно снялась в клипе группы "Антитела", похвасталась спортивной фигурой.
Соответсвующее фото появилось на страничке легкоатлетки в Instagram.
26-летняя Марина опубликовала горячий снимок, показав свою спортивную фигуру, в частности бедра.
"Всю свою жизнь я учусь летать и мечтаю научиться еще лучше! Это то, чем я живу, люблю, мотивируюсь и вдохновляюсь. А вы любите то, чем занимаетесь?" — спросила у своих подписчиков спортсменка.
Армия подписчиков Бех-Романчук мгновенно отреагировала на снимок. За 2 часа фото собрало 10 тысяч лайков и десятки комментариев. Под постом фанаты восхищались фигурой легкоатлетки, часто добавляя эмодзи "Огонь".
Бех-Романчук является серебряной призершей чемпионата мира и Европы, а также победительницей Европейских игр. Кроме того, на ее счету победа на ЧЕ в помещении в 2021 году. Спортсменка дважды принимала участие в Олимпийских играх, но оба раза не сумела зацепиться за награду в финале соревнований. Муж Марины Михаил Романчук на Играх в Токио выиграл две медали в плавании.
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