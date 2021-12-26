"Вогонь": українська легкоатлетка показала пружні стегна (фото)
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Спортсменка здивувала яскравим знімком.
Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук, яка нещодавно знялася у кліпі гурту "Антитіла", похвалилася спортивною фігурою.
Відповідне фото з’явилося на сторінці легкоатлетки в Instagram.
26-річна Марина опублікувала гарячий знімок, показавши свою спортивну фігуру, зокрема стегна.
"Все своє життя я вчуся літати і мрію навчитися ще краще! Це те, чим я живу, люблю, мотивуюсь і надихаюся. А ви любите те, чим займаєтесь?" — спитала у своїх підписників спортсменка.
Армія підписників Бех-Романчук миттєво відреагувала на знімок. За 2 години фото зібрало 10 тисяч лайків та десятки коментарів. Під постом фанати захоплювалися фігурою легкоатлетки, часто додаючи емодзі "Вогонь".
Бех-Романчук є срібною призеркою чемпіонату світу та Європи, а також переможницею Європейських ігор. Крім того, на її рахунку перемога на ЧЄ у приміщенні у 2021 році. Спортсменка двічі брала участь в Олімпійських іграх, але обидва рази не зуміла зачепитися за нагороду у фіналі змагань. Чоловік Марини Михайло Романчук на Іграх у Токіо виграв дві медалі у плаванні.
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