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"Вогонь": українська легкоатлетка показала пружні стегна (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Марина Бех-Романчук Новина оновлена 26 грудня 2021, 18:24
Марина Бех-Романчук

Спортсменка здивувала яскравим знімком.

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук, яка нещодавно знялася у кліпі гурту "Антитіла", похвалилася спортивною фігурою.

Відповідне фото з’явилося на сторінці легкоатлетки в Instagram.

26-річна Марина опублікувала гарячий знімок, показавши свою спортивну фігуру, зокрема стегна.

"Все своє життя я вчуся літати і мрію навчитися ще краще! Це те, чим я живу, люблю, мотивуюсь і надихаюся. А ви любите те, чим займаєтесь?" — спитала у своїх підписників спортсменка.

Армія підписників Бех-Романчук миттєво відреагувала на знімок. За 2 години фото зібрало 10 тисяч лайків та десятки коментарів. Під постом фанати захоплювалися фігурою легкоатлетки, часто додаючи емодзі "Вогонь".

Бех-Романчук є срібною призеркою чемпіонату світу та Європи, а також переможницею Європейських ігор. Крім того, на її рахунку перемога на ЧЄ у приміщенні у 2021 році. Спортсменка двічі брала участь в Олімпійських іграх, але обидва рази не зуміла зачепитися за нагороду у фіналі змагань. Чоловік Марини Михайло Романчук на Іграх у Токіо виграв дві медалі у плаванні.

Марина Бех-Романчук у чорному топі
Марина Бех-Романчук у чорному топі
Марина Бех-Романчук у помаранчевому купальнику
Марина Бех-Романчук у помаранчевому купальнику
Марина Бех-Романчук на біговій доріжці
Марина Бех-Романчук на біговій доріжці
Марина Бех-Романчук похвалилася фігурою
Марина Бех-Романчук похвалилася фігурою
Марина Бех-Романчук у блакитному бікіні
Марина Бех-Романчук у блакитному бікіні
Марина Бех-Романчук на тренуванні
Марина Бех-Романчук на тренуванні
Марина Бех-Романчук показала пишний бюст
Марина Бех-Романчук показала пишний бюст

Раніше Бех-Романчук засвітила своє нове тату.

Теги:
#Легка атлетика #Стрибки в довжину #Марина Бех-Романчук
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