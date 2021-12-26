"Вогонь": українська легкоатлетка показала пружні стегна (фото)

Спортсменка здивувала яскравим знімком.

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук, яка нещодавно знялася у кліпі гурту "Антитіла", похвалилася спортивною фігурою.

Відповідне фото з’явилося на сторінці легкоатлетки в Instagram.

26-річна Марина опублікувала гарячий знімок, показавши свою спортивну фігуру, зокрема стегна.

"Все своє життя я вчуся літати і мрію навчитися ще краще! Це те, чим я живу, люблю, мотивуюсь і надихаюся. А ви любите те, чим займаєтесь?" — спитала у своїх підписників спортсменка.

Армія підписників Бех-Романчук миттєво відреагувала на знімок. За 2 години фото зібрало 10 тисяч лайків та десятки коментарів. Під постом фанати захоплювалися фігурою легкоатлетки, часто додаючи емодзі "Вогонь".

Бех-Романчук є срібною призеркою чемпіонату світу та Європи, а також переможницею Європейських ігор. Крім того, на її рахунку перемога на ЧЄ у приміщенні у 2021 році. Спортсменка двічі брала участь в Олімпійських іграх, але обидва рази не зуміла зачепитися за нагороду у фіналі змагань. Чоловік Марини Михайло Романчук на Іграх у Токіо виграв дві медалі у плаванні.

Марина Бех-Романчук у чорному топі

Марина Бех-Романчук у помаранчевому купальнику

Марина Бех-Романчук на біговій доріжці

Марина Бех-Романчук похвалилася фігурою

Марина Бех-Романчук у блакитному бікіні

Марина Бех-Романчук на тренуванні

Марина Бех-Романчук показала пишний бюст

Раніше Бех-Романчук засвітила своє нове тату.