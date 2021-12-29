Укр

"Не надо нам помогать!": Довбик назвал Россию агрессором

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Артем Довбик Новость обновлена 29 декабря 2021, 15:54
Артем Довбик

Футболист считает, что российская агрессия очевидна.

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик, за которого руководство днепровского клуба запрашивает космическую сумму, заявил о своей любви к Украине, а также отметил, что его ноги в российской команде не будет.

Соответствующее интервью появилось на сайте zbirna.com.

Артем признался, что очень любит Украину, а гимн поет практически каждую неделю (перед играми, — прим. ред.). Довбик заявил, что понимает, что Россия — агрессор и вся эта ситуация (война на Донбассе) для него очевидна. Футболист призвал РФ оставить Украину в покое. Также форвард вспомнил, как получил нагоняй по телефону от отца, который прочитал новость о его якобы переходе в российский клуб. Артем отметил, что даже не рассматривает такие варианты.

"Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?" Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", — рассказал Довбик.

Отметим, Довбик стал героем сборной Украины на Евро-2020, забив победный мяч в 1/8 финала против Швеции (1:2). Это взятие ворот вывело "Желто-синих" в четвертьфинал турнира. Артем недавно вспоминал, что в прошлом году лишь мечтал о попадании на чемпионат Европы.

Ранее Довбик заявил, что хорватский тренер "Днепра-1" знает украинский язык лучше него.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Артем Довбик #ФК Днепр-1
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