"Не треба нам допомагати!": Довбик назвав Росію агресором

Футболіст вважає, що російська агресія є очевидною.

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик, за якого керівництво дніпровського клубу хоче отримати космічну суму, заявив про свою любов до України, а також зазначив, що його ноги у російській команді не буде.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на сайті zbirna.com.

Артем зізнався, що дуже любить Україну, а гімн співає практично щотижня (перед іграми, — прим. ред.). Довбик заявив, що розуміє, що Росія є агресором і вся ця ситуація (війна на Донбасі) для нього очевидна. Футболіст закликав РФ дати спокій Україні. Також форвард згадав, як отримав прочухан за телефонною бесідою від батька, який прочитав новину про його нібито перехід до російського клубу. Артем зазначив, що навіть не розглядає таких варіантів.

"Уся ця ситуація з Росією для мене очевидна. Я категорично проти агресії. Нехай дадуть нам спокій, не треба нам допомагати. Пам’ятаю, хтось написав, що мене запрошують до російського клубу, то батько відразу набрав і запитав: "Я щось не зрозумів?" Навіть не розглядаю такі варіанти. Я люблю Україну і насамперед хочу, щоб у нашій країні настав мир", — розповів Довбик.

Зазначимо, Довбик став героєм збірної України на Євро-2020, забивши переможний м’яч у 1/8 фіналу проти Швеції (1:2). Це взяття воріт вивело "Жовто-синіх" до чвертьфіналу турніру. Артем нещодавно згадував, що минулого року лише мріяв попасти на чемпіонат Європи.

Раніше Довбик заявив, що хорватський тренер "Дніпра-1" знає українську мову краще за нього.