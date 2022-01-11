Биатлон в Рупольдинге: где и когда смотреть гонки 6 этапа Кубка мира

Первыми испытание спринтом пройдут отечественные спортсменки

В среду, 12 января, в немецком городе Рупольдинг, начнутся соревнования 6-го этапа Кубка мира по биатлону. Они продлятся целых пять дней, за которые свои силы в различных испытаниях проявят как женщины, так и мужчины. Отметим, что в предыдущих заездах состязания украинцам уже улыбнулась спортивная удача.

Расписанием гонок поделились в Facebook-сообществе "Биатлон Украины".

Отметим, что все заезды пройдут уже после полудня по киевскому времени. Всего будет три различных испытания.

12 января. В спринте на лыжную трассу в 15:30 выйдут женские сборные. Отметим, что Украина представлена весьма сильной пятеркой спортсменок. В первый день 6-го этапа КМ мы сможем следить за заездом Валентины Семеренко (номер 15), Юлии Джимы (39), Дарьи Блашко (45), Ирины Петренко (68) и Анастасии Меркушиной (107).

13 января. В 15:30 начнется спринтовое соревнование среди мужских сборных.

14 января. В пятницу биатлонистки продемонстрируют свои умения на эстафете 4х6 км. Начало заезда также запланировано на 15:30.

15 января. У мужчин эстафета будет немного длиннее — 4х7,5 км. Заезд по-прежнему начнется в половину четвертого вечера.

16 января. В финальный день соревнований спортсмены и спортсменки должны будут показать свои умения во время гонки-преследования. Женщины начнут свой заезд в 13:45, мужчины — в 15:45.

В Украине несколько телеканалов будут вести прямую трансляцию соревнований. Следить за происходящим можно будет на "UA:Першому" или "Суспільному: Спорт".

Напомним, что во время соревнований на Кубке мира по биатлону одна из российских спортсменок допустила весомую оплошность. Из-за этого организаторам пришлось ее оштрафовать, что повлияло на конечный результат биатлонистки.

Впрочем, как сообщал "Телеграф", без незначительного конфуза не обошлось и у команды Украины — здесь отличился участник мужской сборной.