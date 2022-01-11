Біатлон у Рупольдингу: де і коли дивитися гонки 6 етапи Кубка світу

Першими випробування спринтом пройдуть вітчизняні спортсменки

У середу, 12 січня, у німецькому місті Рупольдинг розпочнуться змагання 6-го етапу Кубка світу з біатлону. Вони триватимуть п’ять днів, за які свої сили у різних випробуваннях продемонструють як жінки, так і чоловіки. Зазначимо, що у попередніх заїздах змагання українцям вже усміхнулась спортивна удача.

Розкладом перегонів поділилися у Facebook-спільноті "Біатлон України".

Зазначимо, що всі заїзди пройдуть вже після полудня за київським часом. Усього буде три різні випробування.

12 січня. У спринті на лижну трасу о 15:30 вийдуть жіночі збірні. Зазначимо, що Україна представлена досить сильною п’ятіркою спортсменок. У перший день 6-го етапу КС ми зможемо стежити за заїздом Валентини Семеренко (номер 15), Юлії Джими (39), Дарії Блашко (45), Ірини Петренко (68) та Анастасії Меркушиної (107).

13 січня. О 15:30 розпочнеться спринтове змагання серед чоловічих збірних.

14 січня. У п’ятницю біатлоністки продемонструють свої навички на естафеті 4х6 км. Початок заїзду також запланований на 15:30.

15 січня. У чоловіків естафета буде трохи довшою — 4х7,5 км. Заїзд, як і раніше, почнеться о пів на четверту вечора.

16 січня. У фінальний день змагань спортсмени та спортсменки мають показати свої вміння під час гонки-переслідування. Жінки почнуть свій заїзд о 13:45, чоловіки – о 15:45.

В Україні кілька телеканалів вестимуть пряму трансляцію змагань. Слідкувати за тим, що відбувається, можна буде на "UA:Першому" або "Суспільному: Спорт".

Нагадаємо, що під час змагань на Кубку світу з біатлону одна з російських спортсменок допустила вагому помилку. Через це організаторам довелося оштрафувати, що вплинуло на кінцевий результат біатлоністки.

Втім, як повідомляв "Телеграф", без незначного конфузу не обійшлося й у команди України — тут відзначився учасник чоловічої збірної.