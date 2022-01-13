Чей Крым? На сайте Ла Лиги ошиблись с картой Украины

В официальных соцсетях первенства ситуацию пока не прокомментировали.

Испанский чемпионат по футболу Ла Лига отличился не только зрелищной игрой, но и скандалом вокруг страницы с перечнем официальных трансляторов игр в мире. В Украине это "Мегого" с платной подпиской. На картах оккупированный украинский Крым подсвечивается вместе с РФ.

Такие результаты показывает просмотр карты в разделе официальных вещателей первенства.

Так на карте выглядит Украина

Так на карте выглядит Россия

В сети уже отреагировали на ошибку начав шутить про Испанию в аналогичном ключе, раздавая ее территории окрестным странам и отделяя регионы.

Отметим, что в информационном поле это не первый скандал из-за неправильного отнесения Крыма к Российской Федерации. Французский телеканал описывая события 2014 года закрасил Крым тем же цветом, что и Россию. Журналисты уже извинились за инцидент.

"Телеграф" также писал про ошибку сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar — они опубликовали рекламу в сети не отметив как часть Украины оккупированный полуостров.

Испанцы отличились не только серьезной ошибкой в картах. В минувшую среду в Суперкубке "Реал" и "Барселона" порадовали фанатов количеством голов и впечатляющей игрой.