Укр

Чей Крым? На сайте Ла Лиги ошиблись с картой Украины

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В Ла Лиге участвует два десятка футбольных клубов Новость обновлена 13 января 2022, 07:53
В Ла Лиге участвует два десятка футбольных клубов

В официальных соцсетях первенства ситуацию пока не прокомментировали.

Испанский чемпионат по футболу Ла Лига отличился не только зрелищной игрой, но и скандалом вокруг страницы с перечнем официальных трансляторов игр в мире. В Украине это "Мегого" с платной подпиской. На картах оккупированный украинский Крым подсвечивается вместе с РФ.

Такие результаты показывает просмотр карты в разделе официальных вещателей первенства.

Так на карте выглядит Украина
Так на карте выглядит Украина
Так на карте выглядит Россия
Так на карте выглядит Россия

В сети уже отреагировали на ошибку начав шутить про Испанию в аналогичном ключе, раздавая ее территории окрестным странам и отделяя регионы.

Отметим, что в информационном поле это не первый скандал из-за неправильного отнесения Крыма к Российской Федерации. Французский телеканал описывая события 2014 года закрасил Крым тем же цветом, что и Россию. Журналисты уже извинились за инцидент.

"Телеграф" также писал про ошибку сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar — они опубликовали рекламу в сети не отметив как часть Украины оккупированный полуостров.

Испанцы отличились не только серьезной ошибкой в картах. В минувшую среду в Суперкубке "Реал" и "Барселона" порадовали фанатов количеством голов и впечатляющей игрой.

Теги:
#Испания #Реал #Барселона #Ла Лига
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