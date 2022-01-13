Чий Крим? На сайті Ла Ліги помилилися з картою України

В офіційних соцмережах першості ситуацію наразі не прокоментували.

Іспанський чемпіонат з футболу Ла Ліга відзначився не лише видовищною грою, а й скандалом навколо сторінки зі списком офіційних трансляторів ігор у світі. В Україні це "Мегого" із платною підпискою. На картах окупований український Крим підсвічується разом із РФ.

Такі результати показують перегляд карти в розділі офіційних мовників першості.

Так на карті виглядає Україна

Так на карті виглядає Росія

У мережі вже відреагували на помилку, почавши жартувати про Іспанію в аналогічному ключі, роздаючи її території навколишнім країнам і відокремлюючи регіони.

Зазначимо, що в інформаційному полі це не перший скандал через неправильне віднесення Криму до Російської Федерації. Французький телеканал, описуючи події 2014 року, зафарбував Крим тим же кольором, що й Росію. Журналісти вже вибачились за інцидент.

"Телеграф" також писав про помилку сервісу для пошуку попутників BlaBlaCar — вони опублікували рекламу в мережі, не позначивши як частину України окупований півострів.

Іспанці відзначилися не лише серйозною помилкою у картах. Минулої середи в Суперкубку "Реал" та "Барселона" порадували фанатів кількістю голів та вражаючою грою.