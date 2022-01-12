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"Барселона" — "Реал": де і коли дивитись півфінал Суперкубку Іспанії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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"Барселона" — "Реал" Новина оновлена 12 січня 2022, 10:16
"Барселона" — "Реал"

"Ель-Класіко" пройде не в Іспанії.

У середу, 12 січня, відбудеться друге дербі "Барселони" та "Реала" у сезоні 2021/22. Зустріч, яка відбудеться на Міжнародному стадіоні імені Короля Фахда в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), в Україні покаже megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Офіційна пряма трансляція "Ель-Класіко" в Україні на megogo розпочнеться о 20:30 (початок гри — о 21:00 за київським часом). Для перегляду поєдинку потрібна платна передплата (вартість пробної — 29 грн). "Телеграф" проведе текстовий онлайн зустрічі, під час якої у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів.

Команди підходять до гри у різному стані. "Реал" як лідер Ла Ліги розгромив "Валенсію" (4:1), а також пройшов "Алькояно" (1:2) у Кубку Іспанії. До речі, у цьому поєдинку ворота "Вершкових" захищав українець Андрій Лунін. "Барселона" йде на 6-й позиції в Прімері, а в останньому матчі "Сіньо-Гранатові" зіграли внічию з "Гранадою" (1:1). У Кубку Короля "Блаугранас" пройшли "Лінарес" (1:2).

Додамо, що це "Ель-Класіко" стане першим для Хаві, який очолив каталонську команду по ходу сезону, на тренерському містку.

"Телеграф" нагадує, що перше "Ель-Класіко" сезону завершилося гостьовою перемогою "Реала" з рахунком 1:2. У нас на сайті доступний повний відеоогляд цієї зустрічі.

Теги:
#Футбол #ФК Реал #ФК Барселона #Суперкубок Іспанії
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