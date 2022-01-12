"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть полуфинал Суперкубка Испании

"Эль-Класико" пройдет не в Испании.

В среду, 12 января, состоится второе дерби "Барселоны" и "Реала" в сезоне 2021/22. Встречу, которая состоится на Международном стадион имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в Украине покажет megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Официальная прямая трансляция "Эль-Класико" в Украине на megogo начнется в 20:30 (начало игры — в 21:00 по киевскому времени). Для просмотра поединка необходима платная подписка (стоимость пробной — 29 грн). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, по ходу которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов.

Команды подходят к игре в разном состоянии. "Реал" в качестве лидера Ла Лиги разгромил "Валенсию" (4:1), а также прошел "Алькояно" (1:2) в Кубке Испании. К слову, в этом поединке ворота "Сливочных" защищал украинец Андрей Лунин. "Барселона" идет на 6-й позиции в Примере, а в последнем матче "Сине-Гранатовые" сыграли вничью с "Гранадой" (1:1). В Кубке Короля "Блаугранас" прошли "Линарес" (1:2).

Добавим, что это "Эль-Класико" станет первым для Хави, который возглавил каталонскую команду по ходу сезона, в качестве тренера.

"Телеграф" напоминает, что первое "Эль-Класико" сезона завершилось гостевой победой "Реала" со счетом 1:2. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.