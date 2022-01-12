"Барселона" - "Реал": прямая трансляция первого "Эль-Класико" в году

Главное клубное дерби Европы пройдет в Саудовской Аравии.

В среду, 12 января, "Барселона" и "Реал" померятся силами в полуфинале Суперкубка Испании. Встреча между командами состоится на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 21:00 по киевскому времени.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Второе "Эль-Класико" в сезоне подарит сразу несколько интриг. Во-первых, впервые в дерби Хави, который возглавил каталонскую команду по ходу сезона, будет на тренерском посту. Во-вторых, в этой встрече может дебютировать звездный новичок "Сине-Гранатовых" Ферран Торрес. Добавим, что дела у "Барселоны" идут не лучшим образом. Клуб вылетел из Лиги чемпионов, а в Примере идет только на шестой позиции. В последнем матче "Блаугранас" умудрились потерять очки с "Гранадой" (1:1).

"Реал" Карло Анчелотти смотрится более грозной силой и в Европе, и на внутренней арене, где мадридский клуб идет на первой позиции. В последней игре "Сливочные" уничтожили "Валенсию" (4:1).

Матч "Барселона" — "Реал" будет показан в Украине в прямом эфире. Добавим, что букмекеры дали однозначный прогноз на эту игру.

Напомним, в другом полуфинале Суперкубка Испании встретятся "Атлетико" и "Атлетик". Эта игра намечена на 13 января. Финал Суперкубка Испании состоится 16 января.

Последнее "Эль-Класико" завершилось победой "Реала" (1:2).