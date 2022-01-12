Букмекеры назвали фаворита полуфинала Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал"

Главное дерби в Испании пройдет в Саудовской Аравии.

Букмекеры без проблем определили фаворита "Эль-Класико", которое состоится в среду, 12 января, в Эр-Рияде.

Об этом сообщает компания Пари-Матч.

"БАРСЕЛОНА" — "РЕАЛ": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По информации источника, "Барселона" является безоговорочным аутсайдером встречи. На успех каталонцев в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 3,80. В то же время победа "Реала" и ничья оцениваются в 1,93 и 3,90 соответственно. Триумф одной из команд в серии пенальти аналитики оценили коэффициентом 13,00. Добавим, что вероятнее всего, встреча завершится со счетом 1:1 в основное время (коэффициент 7,70).

Прогноз букмекеров на полуфинальный матч Суперкубка Испании "Барселона" — "Реал" (данные за 12 января):

Пари-Матч: (победа "Барселоны" 3,80 — ничья 3,90 — победа "Реала" 1,93)

Матч "Барселона" — "Реал" начнется в 21:00 по киевскому времени. За ходом встречи можно наблюдать по ТВ в Украине. Кроме того, "Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка. Напомним, первое "Эль-Класико" сезона завершилось в пользу "Королевского клуба" (1:2).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский вратарь Андрей Лунин вышел в старте в одном из последних матчей "Реала".