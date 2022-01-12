Букмекери назвали фаворита півфіналу Суперкубку Іспанії "Барселона" — "Реал"

Головне дербі в Іспанії пройде у Саудівській Аравії.

Букмекери без проблем визначили фаворита "Ель-Класіко", яке відбудеться у середу, 12 січня, в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє компанія Парі-Матч.

"БАРСЕЛОНА" — "РЕАЛ": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

За інформацією джерела, "Барселона" є беззаперечним аутсайдером зустрічі. На успіх каталонців у основний час можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,80. Водночас перемога "Реала" та нічия оцінюються у 1,93 та 3,90 відповідно. Тріумф однієї з команд у серії пенальті аналітики оцінили коефіцієнтом 13,00. Додамо, найімовірніше, зустріч завершиться з рахунком 1:1 в основний час (коефіцієнт 7,70).

Прогноз букмекерів на півфінальний матч Суперкубка Іспанії "Барселона" — "Реал" (дані за 12 січня):

Парі-Матч: (перемога "Барселони" 3,80 — нічия 3,90 — перемога "Реала" 1,93)

Матч "Барселона" — "Реал" розпочнеться о 21:00 за київським часом. За ходом зустрічі можна спостерігати на ТБ в Україні. Крім того, Телеграф проведе текстовий онлайн поєдинку. Нагадаємо, перше "Ель-Класіко" сезону завершилося на користь "Королівського клубу" (1:2).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український воротар Андрій Лунін вийшов у старті в одному з останніх матчів "Реала".