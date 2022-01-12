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"Барселона" — "Реал": пряма трансляція першого "Ель-Класіко" року

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Барселона" — "Реал" Новина оновлена 12 січня 2022, 11:43
"Барселона" — "Реал"

Головне клубне дербі Європи пройде у Саудівській Аравії.

У середу, 12 січня, "Барселона" та "Реал" поміряються силами у півфіналі Суперкубку Іспанії. Зустріч між командами відбудеться на Міжнародному стадіоні імені Короля Фахда в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), початок о 21:00 за київським часом.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Друге "Ель-Класіко" у сезоні подарує одразу кілька інтриг. По-перше, вперше в дербі Хаві, який очолив каталонську команду по ходу сезону, буде на тренерському посту. По-друге, у цій зустрічі може дебютувати зірковий новачок "Синьо-Гранатових" Ферран Торрес. Додамо, що справи у "Барселони" йдуть не найкращим чином. Клуб вилетів із Ліги чемпіонів, а в Прімері йде лише на шостій позиції. В останньому матчі "Блаугранас" примудрилися втратити очки з "Гранадою" (1:1).

"Реал" Карло Анчелотті виглядає грізнішою силою і в Європі, і на внутрішній арені, де мадридський клуб йде на першій позиції. В останній грі "Вершкові" знищили "Валенсію" (4:1).

Матч "Барселона" — "Реал" буде показаний в Україні у прямому ефірі. Додамо, що букмекери дали однозначний прогноз на цю гру.

Нагадаємо, в іншому півфіналі Суперкубку Іспанії зустрінуться "Атлетіко" та "Атлетік". Ця гра намічена на 13 січня. Фінал Суперкубку Іспанії відбудеться 16 січня.

Останнє "Ель-Класіко" завершилося перемогою "Реала" (1:2).

Теги:
#Футбол #ФК Реал #ФК Барселона #Суперкубок Іспанії
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